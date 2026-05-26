Uomini e Donne | Ciro Elisa e Martina si raccontano prima della scelta

Ciro Solimeno si appresta a fare la scelta tra Elisa Leonardi e Martina Calabrò nel programma “Uomini e Donne”. Prima della decisione, il tronista e le due corteggiatrici condividono le proprie emozioni, ansie e speranze.

Ciro Solimeno si prepara alla scelta finale a Uomini e Donne tra Elisa Leonardi e Martina Calabrò. Il tronista e le due corteggiatrici si raccontano tra emozione, ansia e speranze per il verdetto. A poche ore dalla scelta finale a Uomini e Donne, il tronista Ciro Solimeno, insieme alle due corteggiatrici Elisa Leonardi e Martina Calabrò, si lascia andare a dichiarazioni intense. Il clima è quello tipico delle scelte: emozione, ansia e consapevolezza di essere arrivati alla conclusione di un percorso lungo e intenso. Le parole di Martina prima della scelta Martina ha raccontato di vivere ore di grande tensione e riflessione: "Stanotte non ho dormito, ho mille pensieri. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Uomini e donne, tensione in studio tra Ciro ed Elisa Martina lascia lo studio

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Uomini e Donne: Ciro, Elisa e Martina si raccontano prima della sceltaCiro Solimeno si prepara alla scelta a Uomini e Donne tra Elisa Leonardi e Martina Calabrò. Le loro ultime parole prima del verdetto finale tra emozioni e tensione. movieplayer.it

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