Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che, durante la registrazione del 21 aprile 2026, si sono verificati sviluppi significativi nel percorso del tronista Ciro Solimeno. Prima della scelta finale, Martina ha fatto un passo importante nei confronti di Ciro, suscitando l’attenzione dei partecipanti e del pubblico. La registrazione ha mostrato momenti di confronto e emozioni tra i protagonisti, senza ulteriori dettagli sui risvolti successivi.

Le ultime anticipazioni di Uomini e Donne raccontano gli ultimi sviluppi del trono di Ciro Solimeno, protagonista della registrazione del 21 Aprile 2026. Il percorso con Elisa Leonardi e Martina Calabrò entra in una fase delicata, tra confronti accesi e momenti più personali. Ciro allunga il trono a U&D? Ecco chi avrebbe già scelto Anticipazioni Uomini e Donne: esterna tesa con Elisa Leonardi. Durante l’uscita con Elisa Leonardi, il clima è stato subito acceso. Ciro Solimeno ha ribadito di non percepire segnali chiari e certezze sul loro rapporto, aprendo un confronto diretto tra i due. Elisabetta Gigante spiazza sui social dopo l’uscita da U&D Complicità senza bacio.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Anticipazioni Uomini e Donne: grande passo di Martina per Ciro prima della scelta

Uomini e Donne, Trono Classico - Martina non è la scelta di Flavio

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