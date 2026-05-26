Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 26 maggio 2026 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Oggi, 26 maggio 2026, su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, disponibile anche in streaming. La trasmissione comprende segmenti dedicati al Trono Over e al Trono Classico. La puntata viene trasmessa in diretta e presenta le ultime interazioni tra i partecipanti. È possibile seguire la diretta tramite il sito di Witty TV, dove sono disponibili anche video e aggiornamenti sulla puntata.

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di martedì 26 maggio 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Alessandro decide di lasciare il programma chiudendo così la conoscenza con Gloria. Cosa succederà nella puntata di oggi? Si riprende Trono Over con un nuovo confronto tra Cinzia e Marco. E’ davvero finita tra loro? L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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