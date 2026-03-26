Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 26 marzo 2026 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Oggi, 26 marzo 2026, su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. La trasmissione include le consuete sessioni del Trono Over e del Trono Classico, con aggiornamenti e momenti in diretta disponibili anche in streaming su Witty TV. La puntata si concentra su incontri e confronti tra i partecipanti, offrendo uno sguardo sulle dinamiche interne al programma.

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di giovedì 26 marzo 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Sara si confronta con il corteggiatore Matteo. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono Over. In studio Marina, dopo aver chiuso la conoscenza con Stefano, inizia a discutere animosamente con Elisabetta. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 26 marzo 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv. +++ in aggiornamento dalle ore 14:45... 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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