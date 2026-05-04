Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 4 maggio 2026 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di lunedì 4 maggio 2026 in onda su Canale 5. Dopo la pausa di venerdì 1 maggio 2026, giorno della Festa dei Lavoratori, torna il consueto appuntamento con il dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Cosa succederà nella puntata di oggi? Si riparte dal trono Over con la conoscenza in corso tra Barbara e Stefano. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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