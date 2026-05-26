In Belgio, uno scuolabus è stato investito da un treno nella regione delle Fiandre. A bordo c’erano otto persone, tra cui sette studenti di una scuola secondaria, un accompagnatore e l’autista. L’incidente ha causato il ferimento di alcuni minori. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni delle vittime o sulle responsabilità.

In Belgio, nella regione settentrionale delle Fiandre, uno scuolabus è stato investito da un treno. Sul mezzo, oltre all’autista, c’erano sette studenti di una scuola secondaria e un accompagnatore. Le autorità hanno dichiarato che due studenti e i due adulti con loro hanno perso la vita. Il vice primo ministro belga Maxime Prévot ha confermato il bilancio delle vittime dell’incidente. In un post su X, ha dichiarato: «Questa mattina a Buggenhout si è verificata una tragica collisione tra un treno e uno scuolabus. Quattro persone hanno perso la vita, tra cui due bambini. Desidero ringraziare i miei colleghi di altri Paesi che si sono già fatti avanti per esprimere la loro solidarietà e, naturalmente, mi unisco a loro nell’esprimere le mie condoglianze alle famiglie delle vittime. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Uno scuolabus è stato investito da un treno in Belgio: tra le vittime, anche dei minori

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Belgio, treno investe scuolabus a Buggenhout: diverse vittime, indagini in corso

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