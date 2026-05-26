Scontro tra un treno e uno scuolabus in Belgio | Ci sono vittime e feriti
Un incidente tra un treno e uno scuolabus si è verificato oggi a Buggenhout, nelle Fiandre Orientali, Belgio. L’impatto è avvenuto a un passaggio a livello e ha causato vittime e feriti. La dinamica dell’incidente e il numero esatto di persone coinvolte non sono ancora stati resi noti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che stanno prestando assistenza alle persone coinvolte.
C'è stato un gravissimo incidente oggi, 26 maggio, a Buggenhout, nelle Fiandre Orientali, in Belgio. A un passaggio a livello c'è stato un devastante scontro tra uno scuolabus e un treno. Secondo le autorità locali ci sono vittime. Secondo l'emittente Vrt, oltre all'autista, sullo scuolabus. 🔗 Leggi su Today.it
Notizie e thread social correlati
Incidente in Belgio: treno passeggeri travolge uno scuolabus al passaggio a livello. Vittime tra gli studentiUn incidente a Buggenhout, nelle Fiandre Orientali, ha visto un treno passeggeri travolgere uno scuolabus al passaggio a livello.
Scontro tra scuolabus e un treno: "Diverse vittime"Uno scuolabus e un treno si sono scontrati a un passaggio a livello nelle Fiandre occidentali.
Temi più discussi: Incidente treni a Ravenna, locomotore contro un merci: sui binari il carico di lamiere; Ravenna, scontro vicino alla stazione tra un locomotore e un treno merci -; Schianto ferroviario vicino alla stazione, ribaltati vagoni di un treno merci: c'è anche un ferito; Ravenna, scontro tra un locomotore ed un treno merci poco prima della stazione ferroviaria.
Scontro tra un treno e uno scuolabus in Belgio, morti e feritiLe persone decedute sarebbero due bambini, un accompagnatore e l’autista - L’incidente è avvenuto verso le 8 in corrispondenza di un passaggio a livello ... rsi.ch
Scontro tra convogli nello scalo ferroviario: due vagoni merci si ribaltano, un ferito. Incidente nei pressi della stazione di Ravenna: coinvolti un locomotore e un treno carico di coils, verifiche in corso sulla dinamica facebook
Tragico incidente ferroviario a Settimo Torinese: persona investita da un treno in corsa, mortaUna persona (si parla di un ragazzo, ma la circostanza è ancora da accertare) è deceduta nella mattinata di oggi, martedì 26 maggio 2026, dopo essere stata investita da un treno della linea Sfm1 Chier ... torinotoday.it
SALERNITANA: ARECHI AL MASSIMO E 4 ANGELI IN CIELO Domani saranno ventisette anni da quel drammatico 24 maggio 1999 in cui si consumò la tragedia del treno su cui... x.com