Scontro tra un treno e uno scuolabus in Belgio | Ci sono vittime e feriti

Da today.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un incidente tra un treno e uno scuolabus si è verificato oggi a Buggenhout, nelle Fiandre Orientali, Belgio. L’impatto è avvenuto a un passaggio a livello e ha causato vittime e feriti. La dinamica dell’incidente e il numero esatto di persone coinvolte non sono ancora stati resi noti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che stanno prestando assistenza alle persone coinvolte.

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C'è stato un gravissimo incidente oggi, 26 maggio, a Buggenhout, nelle Fiandre Orientali, in Belgio. A un passaggio a livello c'è stato un devastante scontro tra uno scuolabus e un treno. Secondo le autorità locali ci sono vittime. Secondo l'emittente Vrt, oltre all'autista, sullo scuolabus. 🔗 Leggi su Today.it

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