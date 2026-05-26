Scontro tra un treno e uno scuolabus in Belgio | Ci sono vittime e feriti

Notizia in breve

Un incidente tra un treno e uno scuolabus si è verificato oggi a Buggenhout, nelle Fiandre Orientali, Belgio. L’impatto è avvenuto a un passaggio a livello e ha causato vittime e feriti. La dinamica dell’incidente e il numero esatto di persone coinvolte non sono ancora stati resi noti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che stanno prestando assistenza alle persone coinvolte.