Incidente in Belgio | treno passeggeri travolge uno scuolabus al passaggio a livello Vittime tra gli studenti

Un incidente a Buggenhout, nelle Fiandre Orientali, ha visto un treno passeggeri travolgere uno scuolabus al passaggio a livello. L’impatto ha causato vittime tra gli studenti a bordo dello scuolabus. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che stanno ancora lavorando per gestire le conseguenze dell’incidente. Non sono stati comunicati dettagli sul numero di feriti o vittime. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Un gravissimo schianto si è verificato a Buggenhout, cittadina delle Fiandre Orientali situata a nord di Bruxelles. Un treno passeggeri in corsa ha centrato in pieno un pulmino scolastico fermo a un passaggio a livello. Secondo le informazioni diffuse da Tgcom24 e dall’agenzia Adnkronos, a bordo del mezzo viaggiavano sette studenti delle scuole superiori, un autista e un accompagnatore. Il furgone era diretto verso un istituto dedicato a ragazzi con bisogni educativi speciali, come riportato dal quotidiano locale Hln. Si tratta di una scuola per giovani con disabilità fisiche o mentali e disturbi dell’apprendimento. L’impatto si è rivelato devastante. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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