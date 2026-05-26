Unlock Evasioni Artistiche 2026 | quattro giorni di incontri cultura e dialogo sul reinserimento sociale

Dal 3 al 6 giugno a Bergamo si è svolta l'edizione 2026 di Unlock Evasioni Artistiche, un festival dedicato a incontri, cultura e dialogo sul reinserimento sociale. Quattro giorni di eventi e attività hanno coinvolto diverse realtà locali, con attenzione alle persone coinvolte nel percorso di reinserimento. La manifestazione ha promosso momenti di confronto e scambio, senza specificare dettagli sui partecipanti o sui contenuti trattati.

Un festival che mette al centro le persone. Dal 3 al 6 giugno Bergamo ospita una nuova edizione di Unlock Evasioni Artistiche, il festival aperto a tutta la cittadinanza che crea momenti di incontro e confronto sui temi della libertà, del reinserimento sociale e della dignità delle persone coinvolte nei percorsi di esecuzione penale. Tra i soggetti promotori è presente anche Azienda Bergamasca Formazione, capofila del progetto Ricucendo Tex Lab, all’interno di una rete composta da oltre 24 realtà del terzo settore, enti pubblici e istituzioni che ogni anno collaborano alla costruzione della manifestazione. L’obiettivo è promuovere una cultura capace di mettere al centro la persona, le relazioni e le opportunità di ricostruzione sociale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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