WeWorld Festival Milano 2026 | tre giorni di dialogo diritti e cultura per immaginare un futuro più inclusivo

Il WeWorld Festival Milano 2026 si svolgerà tra tre giorni, portando in scena incontri e iniziative dedicate ai diritti e alla cultura. La sedicesima edizione si intitola “Unite e Plurali — meglio parlarne prima che mai” e si svolge in città, coinvolgendo vari spazi pubblici e culturali. L’evento punta a promuovere il confronto sulla diversità e sull’inclusione, con attività pensate per coinvolgere un pubblico ampio e variegato. È prevista una serie di appuntamenti che affrontano temi sociali e diritti fondamentali.

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Il WeWorld Festival Milano torna con la sua sedicesima edizione e lo fa scegliendo un titolo che è già una dichiarazione politica: “ Unite e Plurali — meglio parlarne prima che mai ”. Non un semplice slogan, ma un invito urgente ad abitare le differenze senza paura, trasformandole in strumenti di dialogo, consapevolezza e cambiamento collettivo. Dal 16 al 18 maggio, gli spazi di BASE Milano si trasformeranno in un laboratorio culturale e sociale dove arte, attivismo, giornalismo e partecipazione si intrecciano per affrontare alcune delle questioni più urgenti del presente. Il Festival conferma così la propria identità: non solo una rassegna culturale, ma uno spazio politico aperto, capace di mettere al centro diritti, relazioni e rappresentazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - WeWorld Festival Milano 2026: tre giorni di dialogo, diritti e cultura per immaginare un futuro più inclusivo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Diritti, donne e nuove generazioni: a Milano torna il WeWorld Festival per parlare di dirittiDa venerdì 15 a domenica 17 maggio Base Milano ospita il ‘WeWorld Festival’, uno spazio politico e culturale che ogni anno porta nel dibattito... WeWorld Festival a Milano: dialogo su parità e nuove mascolinità? Cosa scoprirai Come possono le nuove mascolinità cambiare le relazioni umane? Perché la gestione del corpo femminile indica il rispetto dei... Temi più discussi: WeWorld Festival Milano; WeWorld Festival Milano 2026: un viaggio tra diritti, corpi e cambiamento sociale; Blog | WeWorld Festival: a Milano tre giorni tra diritti, il voto alle donne e una parità ancora da costruire - Alley Oop; Milano, Il Cuore Inverso con Carmen Di Marzo al WeWorld Festival. Dal 15 al 17 maggio 2026, BASE Milano ospiterà una nuova edizione del WeWorld Festival, un evento che si propone di dare spazio a tematiche fondamentali che oggi, troppo spesso, non trovano la visibilità che meritano. lamilano.it/milano/weworld… x.com WeWorld Festival, a Milano tra talk e showcooking le donne del Mozambico raccontano la crisi climatica attraverso il ciboDal 15 al 17 maggio il WeWorld Festival trasformerà BASE Milano in uno spazio di confronto su ambiente, parità di genere e partecipazione attraverso talk, laboratori, cinema e performance. Tra gli osp ... corriere.it WeWorld Festival Milano 2026: incontri, spettacoli e mostre sul tema Unite e PluraliDa venerdì 15 a domenica 17 maggio 2026 Base Milano (via Bergognone 34) diventa lo spazio in cui tornano al centro le parole che oggi fanno più fatica a trovare spazio: diritti, corpi, potere, relazio ... mentelocale.it