Evasioni Artistiche il festival sul carcere torna a Bergamo dal 3 al 6 giugno
Il festival “Unlock – Evasioni Artistiche” torna a Bergamo dal 3 al 6 giugno. La manifestazione, dedicata ai temi della libertà, della giustizia e del reinserimento sociale, è stata presentata ufficialmente il 19 maggio. L’evento si svolgerà in diverse location della città e coinvolgerà artisti, istituzioni e cittadini. La rassegna si focalizza sull’esperienza carceraria e sulle possibilità di recupero, attraverso iniziative artistiche e culturali pensate per sensibilizzare il pubblico.
Bergamo. È stato presentato ufficialmente oggi, 19 maggio, “Unlock – Evasioni Artistiche”, un festival civile dedicato ai temi cruciali della libertà, della giustizia e del reinserimento sociale che, dal 3 al 6 giugno 2026, animerà il territorio bergamasco. Promossa da una virtuosa rete di oltre ventiquattro realtà locali, tra cui cooperative sociali, associazioni del terzo settore, enti pubblici, sindacati e istituzioni penitenziarie. La rassegna proporrà un fitto cartellone di diciassette eventi distribuiti tra gli spazi di Daste, in via Daste e Spalenga 13 a Bergamo, e la C ooperativa Sociale Areté, in via Imotorre 28 a Torre Boldone. Nel... 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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