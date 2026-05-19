Evasioni Artistiche il festival sul carcere torna a Bergamo dal 3 al 6 giugno

Il festival “Unlock – Evasioni Artistiche” torna a Bergamo dal 3 al 6 giugno. La manifestazione, dedicata ai temi della libertà, della giustizia e del reinserimento sociale, è stata presentata ufficialmente il 19 maggio. L’evento si svolgerà in diverse location della città e coinvolgerà artisti, istituzioni e cittadini. La rassegna si focalizza sull’esperienza carceraria e sulle possibilità di recupero, attraverso iniziative artistiche e culturali pensate per sensibilizzare il pubblico.

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