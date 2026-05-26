Venerdì 29 maggio alle 9.30 si terrà al Campus Scienze e Tecnologie, nell’aula I del Plesso di Farmacia, l’evento conclusivo del progetto UNIPAR – UNIversità per la PARità. Il progetto, finanziato dal Comitato Unico di Garanzia dell’ateneo nell’ambito della call “#nonsolo25novembre”, si concentra sulla promozione della parità di genere. L’incontro rappresenta la fase finale delle attività avviate per sensibilizzare e promuovere l’uguaglianza di genere all’interno dell’università.

È in programma per venerdì 29 maggio alle 9.30 al Campus Scienze e Tecnologie (Plesso di Farmacia, Aula I) l’incontro finale del progetto UNIPAR –, finanziato dal CUG dell’Ateneo nell’ambito della call “#nonsolo25novembre” per la parità di genere.L’appuntamento è aperto. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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