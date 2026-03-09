L’università di Firenze e l’Anci Toscana hanno avviato un progetto con l’obiettivo di promuovere la parità di genere negli enti locali. L’iniziativa mira a integrare questo principio come elemento fondamentale e misura della qualità delle attività amministrative, coinvolgendo istituzioni e amministratori in un percorso condiviso. L’attenzione è rivolta alla definizione di parametri e pratiche che riflettano questa attenzione.

FIRENZE – Sancire la parità di genere come parametro strutturale e indicatore di qualità dell’azione amministrativa locale. È questo l’obiettivo del vertice svoltosi in data odierna nel capoluogo toscano tra i vertici dell’ u niversità degli Studi di Firenze e di Anci Toscana, rappresentati rispettivamente dalla rettrice Alessandra Petrucci e dalla presidente Susanna Cenni. L’incontro ha segnato l’avvio operativo dell’ Osservatorio sulle politiche di genere e il bilancio di genere, iniziativa promossa congiuntamente anche dalla Città Metropolitana di Firenze. Il programma strategico punta a coinvolgere progressivamente i 273 Comuni del territorio regionale attraverso un approccio tecnico e metodologico. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Parità di genere negli enti locali: asse istituzionale tra università di Firenze e Anci Toscana

