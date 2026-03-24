Parità di genere l' Università di Cassino firma il patto No Women No Panel con Rai e Regione Lazio

L'Università di Cassino ha firmato un accordo con la Rai e la Regione Lazio denominato

L'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale si conferma un presidio fondamentale per la promozione dei diritti e dell'inclusione. Presso la Sala Tevere della Presidenza della Giunta regionale a Roma, l'Ateneo ha siglato oggi lo storico protocollo d'intesa "No Women No Panel", unendosi in una grande alleanza istituzionale con la Rai, la Regione Lazio e le altre università statali del territorio. L'accordo segna un passo concreto verso la parità di genere nella comunicazione pubblica. Firmando il documento, l'Università di Cassino e le altre istituzioni si impegnano formalmente a garantire l'equilibrio di genere all'interno di convegni, seminari, talk e tavole rotonde. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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