Università di Firenze consegnati i riconoscimenti accademici

Oggi si è tenuta presso l’Aula Magna del Rettorato dell’Università di Firenze la cerimonia di consegna dei riconoscimenti accademici. La cerimonia si è svolta in presenza di studenti, docenti e personale universitario. Sono stati consegnati premi e attestati a studenti meritevoli in vari corsi di laurea. L’evento ha visto anche interventi di rappresentanti dell’ateneo e premiazioni di studenti con risultati particolarmente soddisfacenti.

Firenze, 26 maggio 2026 - Si è svolta oggi la cerimonia di consegna dei riconoscimenti accademici dell’Università di Firenze presso l’Aula Magna del Rettorato, in piazza San Marco. La rettrice Alessandra Petrucci ha consegnato otto diplomi di professore emerito e onorario a Lucia Banci, Marcantonio Catelani, Carlo Alberto Garzonio, Giampaolo Manfrida, Maria Patrizia Pera, Domenico Prisco, Fabio Schoen, Sandro Sorbi. In rappresentanza degli insigniti ha preso la parola il decano Giampaolo Manfrida. Sono state, quindi, consegnate dodici medaglie dell’Ateneo tra docenti e tecnici-amministrativi collocati in quiescenza con quaranta anni di servizio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Cerimonia di inaugurazione Anno Accademico 2025 - 2026

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