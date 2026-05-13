Settantasei università si sono unite per promuovere la libertà di ricerca, creando una rete di poli accademici dedicati a questo scopo. La domanda principale riguarda le modalità concrete con cui queste istituzioni possono tutelare la libertà di studio e di indagine. Allo stesso tempo, si sollevano preoccupazioni riguardo agli interessi economici tra diversi paesi, che rischiano di compromettere la trasparenza e la verità nelle attività di ricerca.

? Domande chiave Come possono 76 università proteggere concretamente la libertà di ricerca?. Perché gli interessi economici tra stati mettono a rischio la verità?. Chi sono i soggetti che devono garantire sicurezza ai ricercatori?. Come può l'indignazione degli studenti diventare pressione politica internazionale?.? In Breve 76 poli accademici e 15 mila persone coinvolte in tutta Italia.. Senatrice Elisa Cattaneo e Franca Roncarolo discutono di impegno civile e libertà accademica.. Reporter Domenico Quirico analizza i rapporti politici ed economici tra stati europei.. Proiezione del documentario di Simone Manetti con la presenza dei genitori di Giulio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Università per Regeni: 76 poli accademici per la libertà di ricerca

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