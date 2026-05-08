Premio Capo d’Orlando consegnati i riconoscimenti della 28esima edizione

Si è svolta ieri sera al Castello Giusso la 28esima edizione del Premio Scientifico Internazionale “Capo d’Orlando”, organizzato dal Museo Mineralogico Campano Fondazione Discepolo. Durante la cerimonia sono stati consegnati i riconoscimenti, con il tema centrale che ha attraversato l’evento, collegando l’Universo a Napoli e ritorno. La manifestazione ha visto la partecipazione di vari riconosciuti nel campo scientifico, che hanno ricevuto i premi durante la serata.

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Tempo di lettura: 4 minuti Dall’Universo a Napoli e ritorno. È stato questo il filo conduttore della 28esima edizione del Premio Scientifico Internazionale “Capo d’Orlando” organizzato dal Museo Mineralogico Campano Fondazione Discepolo che si è tenuto ieri sera al Castello Giusso. A ricevere la targa d’argento raffigurante i pesci fossili di Capo d’Orlando, il Nobel per la Fisica 2019 Michel Mayor, scopritore del primo pianeta al di fuori del sistema solare. Si tratta del 22esimo Nobel nel palmares della manifestazione e per Mayor si è trattato di un ritorno in costiera sorrentina, dopo aver raccontato di essere stato negli anni ’70 a Capri per il suo primo convegno sui pianeti esosolari e, negli anni a venire, a Sorrento per una vacanza con la famiglia.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Premio “Capo d’Orlando”, consegnati i riconoscimenti della 28esima edizione Notizie correlate Leggi anche: Premio Omar, assegnati i riconoscimenti della XII edizione Narni, Sofia Ceccarelli vince il ‘Premio Mimosa’ edizione 2026: tutti i riconoscimentiIl racconto “Nominare la luna” di Sofia Ceccarelli si è aggiudicato il primo premio della categoria adulti del concorso di scrittura narrativa Mimosa. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: A Vico Equense si assegna il 28° Premio Capo d’Orlando; Premio Capo d'Orlando a Valentina De Laurentiis; Vico Equense, i premi Capo d’Orlando: scienza, sport e cultura; Nobel e scienziati internazionali a Vico Equense per il Premio Capo d’Orlando. Vico Equense, i premi «Capo d’Orlando»: scienza, sport e culturaLa Penisola sorrentina si conferma crocevia di eccellenze scientifiche, culturali e manageriali con la venticinquesima edizione del Premio Capo d’Orlando, in programma oggi alle 18 ... ilmattino.it Premio Capo d'Orlando a Valentina De LaurentiisVICO EQUENSE. Ha ampliato il merchandising del Napoli nel giro di pochi anni. Ha sviluppato il brand del club azzurro facendolo diventare un punto di riferimento dei tifosi azzurri in tutto il mondo. ilroma.net Matilda De Angelis nel ricevere il premio come migliore attrice non protagonista per "Fuori" ai David di Donatello, ha raccontato la crisi del cinema e della cultura in Italia: "Il nostro Paese sta vivendo un impoverimento importante e mi spiace che si debba umili x.com la Repubblica. . Matilda De Angelis, nel ricevere il premio come migliore attrice non protagonista per "Fuori" ai David di Donatello, ha raccontato la crisi del cinema e della cultura in Italia: "Il nostro Paese sta vivendo un impoverimento importante e mi spiace c - facebook.com facebook