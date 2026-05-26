Univar Solutions Strengthens Strategic Partnership with Dow for Silicone Additives in EMEA
Univar Solutions ha annunciato un rafforzamento della collaborazione strategica con Dow riguardo agli additivi in silicone destinati alla regione EMEA. L’obiettivo è migliorare le tecnologie di silicone avanzate per aumentare le prestazioni, facilitare i processi e sostenere la sostenibilità nei settori della plastica e dei compositi. La partnership si concentra sullo sviluppo e sulla distribuzione di prodotti che rispondano alle esigenze di questi mercati, con un’attenzione specifica alle innovazioni tecnologiche e alle applicazioni industriali.
COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Advanced silicone technologies to enhance performance, processing, and sustainability for plastics and composites manufacturers ESSEN, Germany, May 26, 2026 PRNewswire — Univar Solutions B.V., a subsidiary of Univar Solutions LLC (“Univar Solutions” or “The Company”), a leading global solutions provider of specialty ingredients and chemicals, today announced that its Ingredients + Specialties from Univar Solutions segment has expanded its long–standing strategic partnership with Dow (NYSE: DOW). Under the new agreement, the Company will distribute Dow’s silicone additives for plastics and composites throughout Europe, the Middle East, and Africa (EMEA)*. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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Univar Solutions LLC: Univar Solutions Strengthens Strategic Partnership with Dow for Silicone Additives in EMEAAdvanced silicone technologies to enhance performance, processing, and sustainability for plastics and composites manufacturersESSEN, Germany, May 26, 2026 /PRNewswire/ -- Univar Solutions B.V. finanznachrichten.de