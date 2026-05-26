univar solutions strengthens strategic partnership with dow for silicone additives in emea

Notizia in breve

Univar Solutions ha annunciato un rafforzamento della collaborazione strategica con Dow riguardo agli additivi in silicone destinati alla regione EMEA. L’obiettivo è migliorare le tecnologie di silicone avanzate per aumentare le prestazioni, facilitare i processi e sostenere la sostenibilità nei settori della plastica e dei compositi. La partnership si concentra sullo sviluppo e sulla distribuzione di prodotti che rispondano alle esigenze di questi mercati, con un’attenzione specifica alle innovazioni tecnologiche e alle applicazioni industriali.