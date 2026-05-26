Unire il lavoro multidisciplinare alla ricerca | all' Inrca un unicum a livello italiano per la lotta contro il Parkinson

All'Inrca è stato adottato un metodo che combina il lavoro multidisciplinare e la ricerca sul Parkinson, risultato unico in Italia. Questa strategia coinvolge diversi professionisti e si applica sia all’assistenza che alla ricerca scientifica. L’obiettivo è migliorare la gestione della malattia attraverso un approccio integrato. La struttura si distingue a livello nazionale per questa combinazione, contribuendo a posizionarla tra le eccellenze nel settore sanitario.

ANCONA - Un approccio al Parkinson che unisce il lavoro multidisciplinare alla ricerca. Una metodologia che rappresenta un unicum a livello italiano e che proietta l’Inrca tra le eccellenze nazionali sul fronte sanitario sia nell’assistenza e nella cura, sia nella ricerca scientifica. Forte di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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