Cellule staminali contro il Parkinson l’annuncio in Giappone e a che punto è la ricerca

In Giappone, un team di ricercatori ha annunciato il passaggio dalla sperimentazione in laboratorio alla somministrazione di cellule staminali a pazienti affetti da Parkinson. La scoperta, premiata con un Nobel, ha portato alla creazione di una terapia innovativa che ora viene testata su alcuni individui. La ricerca si trova ora in una fase iniziale di applicazione clinica.

Una scoperta da Nobel ha dato vita a una terapia innovativa passata dal laboratorio ai primi pazienti, alimentando le speranze contro il Parkinson. Protagonista, il primo trattamento a base di cellule staminali autorizzato a livello globale per il miglioramento dei sintomi motori nei pazienti con questa malattia neurologica. Una patologia che solo in Italia colpisce, secondo le stime, 300mila persone. Qualche giorno fa Sumitomo Pharma e Racthera hanno annunciato di aver ricevuto l’approvazione condizionata e a tempo limitato per la produzione e l’autorizzazione all’immissione in commercio in Giappone di un prodotto molto speciale: il primo ad hoc a base di cellule progenitrici neurali dopaminergiche derivate da iPS. 🔗 Leggi su Lapresse.it

