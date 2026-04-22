Sostegno alla ricerca e lotta contro il cancro | 40 donne alla Passeggiata Rosa di Cepagatti

Sostenere la ricerca è importante e, a volte, un momento di condivisione si trasforma in un gesto concreto di solidarietà. È quello che è successo domenica 19 aprile a Cepagatti con la “Passeggiata Rosa”, che ha visto 40 donne attraversare il paese partendo dal centro storico, passando per il.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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Temi più discussi: Domenica 19 aprile a San Gervasio e Bassano Bresciano torna la Walk for the Cure, la passeggiata solidale a sostegno di Komen Italia. - Radio Bruno; Agrigento risponde all'appello di Onde Rosa: centinaia in cammino fino al tempio della Concordia; GRUPPO FS TORNA AL FIANCO DELLA RACE FOR THE CURE; Roma si tinge di rosa per la Race for the Cure.

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