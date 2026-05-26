È nata la prima orchestra universitaria italiana, composta da studenti di diverse facoltà provenienti da tutto il Paese. L'orchestra riunisce circa 80 giovani musicisti che si sono esibiti in un concerto inaugurale. La formazione si riunisce periodicamente per prove e concerti, senza scopo di lucro. La creazione mira a favorire lo scambio tra studenti e a promuovere la musica tra i giovani.

Studenti universitari italiani unitevi nel nome della musica! È nata UniON (Orchestra nazionale universitaria); per la prima volta in Italia gli studenti degli atenei potranno stare insieme in un’orchestra nazionale, un progetto ideato da Gianluca Scandola in collaborazione con Intesa Sanpaolo per dimostrare come sia possibile anche nel nostro Paese coltivare l’eccellenza artistica di pari passo con lo studio di materie tecniche, scientifiche e umanistiche. Sono circa 1.500 in Italia gli studenti universitari che che continuano a suonare durante gli anni dell’università e che con UniOn troveranno il contesto artistico in cui esprimersi.... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - UniOn, nasce la prima orchestra universitaria. Gli studenti di tutta Italia suonano insieme

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