Venerdì, nel centro di Pisa, alcuni antagonisti hanno lanciato oggetti contro gli studenti di Azione Universitaria, mentre si svolgeva un'assemblea pubblica. La polizia si è posizionata tra le parti per evitare che si verificasse uno scontro fisico. Durante l'evento, sono stati esposti slogan e striscioni, e sono stati lanciati alcuni oggetti contro gli studenti di orientamento di destra.

PISA – Solo l’intervento professionale delle forze dell’ordine ha evitato lo scontro, venerdì sera, 27 marzo 2026, a Pisa. Slogan, striscioni e lanci di oggetti contro gli studenti di destra da parte di un centinaio di militanti dell’area anarchica e antagonista. Erano una ventina i giovani di Azione Universitaria, organizzazione giovanile di Fratelli d’Italia. I gruppi si sarebbero fronteggiati, prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Secondo una prima ricostruzione i militanti di Azione Universitaria si trovavano all’esterno di un locale, quando sul posto sono giunti circa cento giovani dell’area antagonista, che hanno iniziato a scandire slogan e a esporre striscioni contro gli studenti di destra. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Pisa: antagonisti lanciano oggetti contro gli studenti di Azione Universitaria. La polizia evita lo scontro

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