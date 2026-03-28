Pisa | antagonisti lanciano oggetti contro gli studenti di Azione Universitaria La polizia evita lo scontro
Venerdì, nel centro di Pisa, alcuni antagonisti hanno lanciato oggetti contro gli studenti di Azione Universitaria, mentre si svolgeva un'assemblea pubblica. La polizia si è posizionata tra le parti per evitare che si verificasse uno scontro fisico. Durante l'evento, sono stati esposti slogan e striscioni, e sono stati lanciati alcuni oggetti contro gli studenti di orientamento di destra.
PISA – Solo l’intervento professionale delle forze dell’ordine ha evitato lo scontro, venerdì sera, 27 marzo 2026, a Pisa. Slogan, striscioni e lanci di oggetti contro gli studenti di destra da parte di un centinaio di militanti dell’area anarchica e antagonista. Erano una ventina i giovani di Azione Universitaria, organizzazione giovanile di Fratelli d’Italia. I gruppi si sarebbero fronteggiati, prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Secondo una prima ricostruzione i militanti di Azione Universitaria si trovavano all’esterno di un locale, quando sul posto sono giunti circa cento giovani dell’area antagonista, che hanno iniziato a scandire slogan e a esporre striscioni contro gli studenti di destra. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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