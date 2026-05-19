Union Brescia-Casarano Calcio mercoledì 20 maggio 2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici convocati Rondinelle quasi in semifinale dopo lo 0 a 3 dell’andata
Mercoledì 20 maggio 2026 alle ore 20:00 si disputa il ritorno dei quarti di finale dei playoff di Serie C tra l’Union Brescia e il Casarano Calcio. Dopo la vittoria per 3-0 dell’andata, la squadra di casa si accinge a giocare questa partita con un vantaggio considerevole. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono disponibili, mentre i convocati sono stati resi noti. La sfida si svolge allo stadio di Brescia e rappresenta un passaggio importante per entrambe le squadre.
Ritorno dei quarti di finale dei playoff di Serie C e l’Union Brescia di Corini affronta il Casarano Calcio in una gara già ampiamente indirizzata dopo lo 0 a 3 dell’andata. Le rondinelle hanno gestito le serpi senza neppure premere troppo sull’acceleratore, chiudendo i conti già nel primo tempo per poi arrotondare nella ripresa. Possono permettersi di perdere con 3 gol di scarto e comunque passare il turno.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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