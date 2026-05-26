Tempo di lettura: 3 minuti Semifinale di ritorno in vista per la Salernitana in questi playoff di Serie C Sky Wifi 202526. Domani sera i granata faranno visita all’Union Brescia allo stadio Rigamonti: calcio d’inizio alle 20, si parte dall’1-1 dell’andata. In caso di nuova parità, previsti tempi supplementari ed eventuali tiri di rigore per decretare la squadra che approderà in finale. “È un evento da dentro o fuori e queste sono le situazioni che a me piacciono di più. Non amo sapere che poi ci sono eventuali altre possibilità di riparare. Il calcio è sentenza e mi fa stare comunque bene vivere una vigilia di fronte a quella che sarà una sentenza per noi o per i nostri avversari, perché solo una delle due squadre andrà in finale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Union Brescia-Salernitana, Cosmi: “Mi piacciono le gare da dentro o fuori”

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