Union Brescia-Salernitana Cosmi | Mi piacciono le gare da dentro o fuori
Il tecnico della Salernitana ha affermato di preferire le partite decisive, come le gare da dentro o fuori. La squadra si prepara per la semifinale di ritorno dei playoff di Serie C, che si disputerà nel prossimo turno. La sfida contro la Brescia rappresenta un momento chiave nella competizione. La partita si svolgerà in un contesto di alta tensione, con le due formazioni in cerca di un passaggio alla fase successiva.
Tempo di lettura: 3 minuti Semifinale di ritorno in vista per la Salernitana in questi playoff di Serie C Sky Wifi 202526. Domani sera i granata faranno visita all’Union Brescia allo stadio Rigamonti: calcio d’inizio alle 20, si parte dall’1-1 dell’andata. In caso di nuova parità, previsti tempi supplementari ed eventuali tiri di rigore per decretare la squadra che approderà in finale. “È un evento da dentro o fuori e queste sono le situazioni che a me piacciono di più. Non amo sapere che poi ci sono eventuali altre possibilità di riparare. Il calcio è sentenza e mi fa stare comunque bene vivere una vigilia di fronte a quella che sarà una sentenza per noi o per i nostri avversari, perché solo una delle due squadre andrà in finale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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