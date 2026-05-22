PLAY OFF Salernitana-Union Brescia arbitro siciliano per l’andata della semifinale

Da anteprima24.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La semifinale d’andata dei playoff di Serie C tra Salernitana e Union Brescia si terrà domenica 24 maggio alle 21:00 allo stadio Arechi. L’incontro sarà diretto dall’arbitro siciliano Dario Madonia, proveniente da Palermo. La partita rappresenta il primo passo verso la finale e si gioca in un momento cruciale della stagione. Nessun altro dettaglio riguardante le formazioni o le condizioni delle squadre è ancora stato comunicato.

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La semifinale d’andata dei playoff di Serie C Sky Wifi tra Salernitana e Union Brescia, in programma domenica 24 maggio alle 21:00 allo stadio Arechi, sarà arbitrata da Dario Madonia di Palermo. Uil: ‘Il peso dell’addizionale Irpef è una lotteria’, ecco la situazione. Rifiuti speciali sversati in terreni agricoli, 9 indagati tra Napoli e. VIDEO & FOTO Benevento, buone notizie dall’Imbriani: tre recuperi per Floro. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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