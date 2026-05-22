PLAY OFF Salernitana-Union Brescia arbitro siciliano per l’andata della semifinale
La semifinale d’andata dei playoff di Serie C tra Salernitana e Union Brescia si terrà domenica 24 maggio alle 21:00 allo stadio Arechi. L’incontro sarà diretto dall’arbitro siciliano Dario Madonia, proveniente da Palermo. La partita rappresenta il primo passo verso la finale e si gioca in un momento cruciale della stagione. Nessun altro dettaglio riguardante le formazioni o le condizioni delle squadre è ancora stato comunicato.
La semifinale d’andata dei playoff di Serie C Sky Wifi tra Salernitana e Union Brescia, in programma domenica 24 maggio alle 21:00 allo stadio Arechi, sarà arbitrata da Dario Madonia di Palermo. Uil: ‘Il peso dell’addizionale Irpef è una lotteria’, ecco la situazione. Rifiuti speciali sversati in terreni agricoli, 9 indagati tra Napoli e. VIDEO & FOTO Benevento, buone notizie dall’Imbriani: tre recuperi per Floro. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Salernitana- Brescia, Ascoli- Catania: ecco le semifinali dei play off
Sullo stesso argomento
Casertana-Salernitana, designato l’arbitro della gara di andata dei play offLa sfida d’andata del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C Sky Wifi tra Casertana e Salernitana, in programma domenica 10 maggio...
Leggi anche: Serie C, playoff d'andata: vincono Union Brescia e Salernitana. Scontri prima di Lecco-Catania
Union Brescia Playoff Serie C 2025/26 - Semifinale Domenica 24 Maggio ? 21:00 Stadio Arechi - Salerno Diretta su Sky Sport Calcio - Sky Sport 252 e Rai sport #avantibersagliera #salernitana #unitisivince facebook
| L'Union Brescia elimina il Casarano. Avanti anche Ascoli, Catania e Salernitana | I risultati delle gare di ritorno del Secondo Turno Nazionale dei Play Off #MondoRossoBlù #MRB #SerieC #PlayOff x.com
Brescia-Salernitana, da oggi la prevendita: c’è una novitàIl diritto di prelazione potrà essere esercitato fino alla mezzanotte di domani. Gli abbonati in tribuna non saranno obbligati a traslocare in un altro settore ... giornaledibrescia.it
The Serie C playoff semi finals are stacked reddit
Brescia, domenica alle 21 a Salerno la semifinale d’andata dei play offOggi per i biancazzurri seduta di scarico, mentre si registra un cauto ottimismo per Marras in vista del match contro la Salernitana ... giornaledibrescia.it