PLAY OFF Salernitana-Union Brescia arbitro siciliano per l’andata della semifinale

La semifinale d’andata dei playoff di Serie C tra Salernitana e Union Brescia si terrà domenica 24 maggio alle 21:00 allo stadio Arechi. L’incontro sarà diretto dall’arbitro siciliano Dario Madonia, proveniente da Palermo. La partita rappresenta il primo passo verso la finale e si gioca in un momento cruciale della stagione. Nessun altro dettaglio riguardante le formazioni o le condizioni delle squadre è ancora stato comunicato.

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