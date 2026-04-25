Domani alle 18 si gioca l'ultima giornata della stagione regolare di calcio allo stadio Pino Zaccheria di Foggia, con la Salernitana in trasferta contro il Foggia. Il tecnico dei rossoneri ha dichiarato che la partita rappresenta un momento decisivo, definendola “da dentro o fuori” per la sua squadra. La gara chiuderà il campionato di questa stagione, con i rossoneri che cercano una vittoria per chiudere nel modo migliore.

Tempo di lettura: 3 minuti Ultima giornata della stagione regolare per la Salernitana, di scena domani pomeriggio (ore 18) allo stadio Pino Zaccheria di Foggia. Al termine di una settimana ricca di lavoro sul campo con la squadra, mister Serse Cosmi presenta così la partita alla vigilia: “Logicamente il nostro obiettivo è quello di fare risultato pieno, perché il terzo posto finale ha un significato da non sottovalutare. Tuttavia, se questo non dovesse accadere, il campionato non finirebbe. Con le ultime due vittorie ci siamo riguadagnati questa posizione privilegiata per poterci giocare il terzo posto a prescindere dai risultati degli altri: non è solo un desiderio, vincere è per noi una volontà assoluta ma non passi il concetto che se non si vince, è tutto finito.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Vigilia di Foggia-Salernitana, Cosmi: “Gara da dentro o fuori solo per i rossoneri”

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