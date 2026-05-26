Dal 26 al 30 maggio a Pescara si svolge la manifestazione Cartoons on the Bay, organizzata da UNICEF e RAI. Durante l’evento vengono proiettati cartoni animati e si tengono incontri dedicati ai diritti dell’infanzia. È previsto anche il Premio speciale Pulcinella, assegnato durante la rassegna. La manifestazione mette in evidenza temi legati ai diritti dei bambini attraverso l’animazione e le discussioni pubbliche.

A Pescara dal 26 al 30 maggio UNICEF e RAI uniscono animazione e diritti dell’infanzia con proiezioni, incontri e il Premio speciale Pulcinella. 26 maggio 2025 – Anche quest’anno l’UNICEF Italia rinnova la sua collaborazione con Cartoons on the Bay, il Festival Internazionale dell’animazione cross-mediale e della TV dei ragazzi promosso dalla RAI e organizzato da Rai Com, giunto al 30° anno, che si terrà a Pescara dal 26 al 30 maggio prossimi. “ Il cinema d’animazione è per sua natura un linguaggio interculturale e intergenerazionale che permette a qualunque storia di essere compresa senza alcuna mediazione. Il linguaggio dei cartoni animati è fondamentale per parlare in modo semplice, poetico ed efficace a bambine e bambini, e certamente anche al pubblico adulto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - UNICEF a Cartoons on the Bay: diritti al centro dei cartoni

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