Arezzo il confronto sul futuro dell’arbitraggio tra tecnologia e sport
Lunedì 13 aprile alle 17 si terrà a Arezzo un incontro dedicato al futuro dell’arbitraggio sportivo, con un focus sul ruolo della tecnologia. L’evento prevede un dibattito tra esperti del settore, con l’obiettivo di analizzare le innovazioni e le sfide legate all’applicazione delle nuove soluzioni digitali nel mondo dello sport. La discussione affronterà anche le implicazioni pratiche e regolamentari di queste novità.
Sarà un momento di approfondimento, confronto e riflessione su uno dei temi più attuali dello sport moderno quello in programma lunedì 13 aprile alle ore 17.45 all’auditorium della Sezione AIA di Arezzo, in Piazzale Lorentini, allo Stadio Comunale Città di Arezzo. Il Panathlon Club Arezzo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Sicurezza, sfide globali e nuove minacce: a Pescara il confronto sul futuro tra intelligence e tecnologiaAppuntamento nella sala Figlia di Iorio della Provincia enerdì 10 aprile alle 17.
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I candidati a sindaco a confronto sul futuro dello sport aretinoL’appuntamento, dal titolo Arezzo e lo sport. Quale ruolo?, sarà alle 18.00 di venerdì 17 aprile al Tennis Giotto ... lanazione.it
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Aperta un'inchiesta per la morte di un uomo di 62 anni, trovato cadavere nella sua abitazione. E' successo ieri, come anticipato nel nostro TG delle 20,25, nella frazione Muciafora alla Chiassa, alle porte di Arezzo. A causare il decesso potrebbero essere state - facebook.com facebook
Sulla #A1, dalle 22 di mercoledì 8 alle 6 di giovedì 9 aprile, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: - sarà chiuso lo svincolo di Arezzo, in entrata verso Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza. In alternativa si x.com