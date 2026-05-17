Nasce il manager delle Pmi | a Palermo la laurea per l’artigianato del futuro

Da quotidiano.net 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Palermo è stato inaugurato un nuovo corso universitario dedicato alle piccole e medie imprese. La laurea è stata creata con l’obiettivo di formare professionisti specializzati nell’artigianato del futuro e si rivolge a studenti interessati a settori come la manifattura e i servizi alle imprese. La proposta nasce dall’iniziativa di un’università locale e mira a rispondere alle esigenze di un mercato in evoluzione, offrendo competenze specifiche nel settore delle PMI.

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Palermo, 15 maggio 2026 – Non è soltanto un nuovo corso universitario. È il tentativo di colmare uno dei vuoti più delicati del capitalismo italiano: la distanza tra la forza produttiva dell’ artigianato e delle piccole imprese e le competenze manageriali necessarie per competere nella transizione digitale, verde e globale. Da Palermo parte, nell’anno accademico 2026-2027, la prima laurea magistrale in “Economia e management delle imprese artigiane e delle Pmi”, nata dall’alleanza tra Ministero dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi di Palermo e Confartigianato. La scelta non è casuale. Le imprese artigiane e le Pmi restano una delle architravi del Made in Italy: presidiano filiere, territori, saperi produttivi, nicchie di qualità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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