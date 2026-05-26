UniBg presenta l’offerta formativa 2026 27 | 71 percorsi dalle lauree triennali all’alta formazione

L’Università degli studi di Bergamo ha annunciato l’offerta formativa per il 20262027, che comprende 71 percorsi tra lauree triennali e alta formazione. La presentazione riguarda le nuove possibilità di studio per gli studenti in arrivo, con un’ampia gamma di corsi disponibili. La lista include diverse specializzazioni, senza specificare i dettagli di ciascun percorso. La comunicazione riguarda esclusivamente le proposte educative per il prossimo anno accademico.

Otto nuovi corsi, con focus su sostenibilità e digitale, servizi su misura per gli studenti: arriva anche una app per l’orientamento Bergamo. L’Università degli studi di Bergamo ha svelato la nuova offerta formativa per il prossimo anno accademico 20262027. L’obiettivo è chiaro: proporre un percorso che vada dalle lauree fino all’alta formazione, sia per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro, sia ai nuovi bisogni della società. Le scelte dei nuovi corsi, come ribadisce il Rettore Cavalieri, sono scelte fatte in sinergia anche con i bisogni degli gli studenti, parte fondamentale dell’Ateno. Un’offerta davvero ricca: 71 percorsi di studio in totale, divisi in 19 lauree triennali, 4 lauree a ciclo unico, 32 lauree magistrali e 16 corsi di dottorato. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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