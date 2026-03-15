Mnemosine a Fiera Didacta rilancia l’offerta formativa per docenti | percorsi abilitanti 30 e 60 CFU master certificazioni linguistiche e informatiche VIDEO

Durante Fiera Didacta Italia, Mnemosine ha presentato le proprie proposte formative rivolte ai docenti, tra cui percorsi abilitanti di 30 e 60 CFU, master, e certificazioni in ambito linguistico e informatico. A margine dell'evento, Saverio Lombardo, rappresentante dell'associazione, ha spiegato ai microfoni di Orizzonte Scuola il ruolo della partecipazione alla manifestazione.

A margine di Fiera Didacta Italia, Saverio Lombardo, rappresentante di Mnemosine, ha illustrato ai microfoni di Orizzonte Scuola il significato della partecipazione dell'associazione alla manifestazione. L'articolo Mnemosine a Fiera Didacta rilancia l’offerta formativa per docenti: percorsi abilitanti 30 e 60 CFU, master, certificazioni linguistiche e informatiche VIDEO. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Percorsi abilitanti: gli idonei con “contratto finalizzato al ruolo” sono vincitori e partecipano in sovrannumero ai 30 o 36 CFU, no 60 CFUNel question time del 12 gennaio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente esperta, è stata discussa... Richiedi una Consulenza personale su master, corsi di perfezionamento, certificazioni linguistiche e informaticheIl nuovo servizio nasce per aiutare a orientarsi tra le numerose opportunità formative disponibili, chiarendo quali percorsi siano più adatti al... Mnemosine a Fiera Didacta rilancia l’offerta formativa per docenti Aggiornamenti e contenuti dedicati a Fiera Didacta Argomenti discussi: Fiera Didacta, Educare alla parità e al rispetto: seminario INDIRE il 12 marzo per trasformare la scuola in laboratorio permanente di pensiero critico, collaborazione e pari opportunità. Didacta Italia 2026 a Firenze: il programma di mercoledì 11 marzo con il Ministro Valditara e gli eventi in fieraAl via Didacta Italia 2026 a Firenze con Valditara all’inaugurazione. In programma tremila eventi per docenti dedicati all’innovazione ... orizzontescuola.it Fiera Didacta Firenze 2026, Valditara: I docenti svolgono una funzione fondamentale che deve essere riconosciuta dalla societàDidacta Italia 2026, ci siamo: l’edizione di quest’anno, la tredicesima, inizia oggi: l’evento è in programma dall’11 al 13 marzo alla Fortezza da Basso di Firenze. La manifestazione, punto di riferim ... tecnicadellascuola.it