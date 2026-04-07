Aggressione a colpi di machete nella zona del Villaggio Trieste

A Latina, nella zona del Villaggio Trieste, si è verificata un’altra lite violenta che ha coinvolto l’uso di un machete. L’incidente si è svolto nel contesto di un’aggressione che ha portato alla presenza delle forze dell’ordine sul posto. Nessuna informazione è ancora stata resa nota sulle eventuali conseguenze per le persone coinvolte o sulle motivazioni alla base dell’evento.

Indagini in corso della polizia. I due uomini bloccati nei pressi del tribunale. Uno di loro, cittadino algerino, era ferito ed è stato soccorso L'ennesima lite violenta è andata in scena a Latina nella zona del Villaggio Trieste. Questa volta a colpi di machete. Dopo l'allarme arrivato al 112, i soccorritori hanno trovato due uomini poco lontano dal tribunale. Uno dei due, algerino di 33 anni, è stato soccorso per le ferite riportate, l'altro, che impugnava ancora il machete, anche lui straniero, è stato fermato dalla polizia. La lite è iniziata in via Virgilio e poi proseguita nei pressi del tribunale, dove poi i due uomini sono stati bloccati da polizia e carabinieri. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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