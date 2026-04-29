Il 21enne Eithan Bondi è stato trasferito nel carcere di Regina Coeli dopo essere stato fermato per aver sparato colpi di pistola ad aria compressa durante una manifestazione il 25 aprile vicino al Parco Schuster a Roma. Bondi ha un passato universitario e ha lavorato come agente immobiliare e rider. In casa sono stati trovati coltelli, e ha riferito di aver avuto esperienze da rider e di essere iscritto all’università, senza ulteriori dettagli sulla vicenda.

Roma, 29 aprile 2026 - È stato trasferito nel carcere di Regina Coeli, Eithan Bondi, il ragazzo di 21 anni fermato per aver sparato colpi di pistola ad aria compressa (softair) contro un uomo e una donna in occasione della manifestazione del 25 aprile, vicino al Parco Schuster, a Roma. Il giovane, una esperienza di lavoro come agente immobiliare e una iscrizione all'università, dovrà comparire davanti al giudice delle indagini preliminari per l'interrogatorio di convalida e garanzia. Il 21enne ha ammesso il gesto e dichiarato di essersi disfatto dell'arma ma non ha spiegato i motivi. Nel corso della perquisizione a casa del fermato gli agenti della Digos hanno rinvenuto e sequestrato diversi coltelli.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Chi è Eithan Bondi, fermato per gli spari del 25 aprile. L’iscrizione all’università, l’esperienza da agente immobiliare, il lavoro da rider e i coltelli in casa

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