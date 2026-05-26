Due donne sono state investite da una Fiat Panda mentre attraversavano la strada vicino a un supermercato ad Atri, in provincia di Teramo. Un’auto ha falciato le due persone, provocando la morte di una e il ferimento grave dell’altra. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per la donna deceduta non c’è stato nulla da fare. La donna ferita è stata trasportata in ospedale per le cure necessarie.

Due donne sono state investite da una Fiat Panda mentre attraversavano la strada, nei pressi del supermercato Eurospin ad Atri (Teramo). Una 79enne, Gabriella Pelusi, è stata trasferita d’urgenza a Pescara in elisoccorso ma lì è deceduta, purtroppo, poco dopo l’arrivo in pronto soccorso. L’altra donna che era con lei, una 75enne, è stata trasferita prima all’ospedale di Atri e poi al Mazzini di Teramo, con gravi traumi. L’incidente si è verificato intorno alle 11. Il conducente della Panda, un uomo di 40 anni, è stato sottoposto a test per alcol e droga, per cui si attendono le risultanze. A occuparsi delle indagini, il distaccamento di polizia stradale di Pineto (Teramo). 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Un'auto falcia due donne mentre attraversano la strada: una è morta, l'altra è grave. Tragedia in Abruzzo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Morta una delle sorelle investite da un'auto a Milano, grave l'altra: conducente positivo a droga e alcolUna delle due sorelle investite mentre attraversavano sulle strisce pedonali a Milano è deceduta, mentre l'altra versa in condizioni gravi.

Grave incidente a Gravellona, un'auto si ribalta per strada: morta una personaUn incidente grave si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi lungo la strada statale 229 del Lago d'Orta, nel Vco.

Temi più discussi: Auto falcia la folla in via Emilia, sette feriti. Fermato il conducente armato di coltello; Tragedia in Emilia: auto falcia i passanti in centro a Modena. Sette feriti di cui due gravi. Donna perde entrambe le gambe; Modena, l'auto lanciata sulla folla in via Emilia: Voleva uccidere tutti. Amputate le gambe a una donna; Modena, falcia i pedoni con l’auto: otto i feriti, quattro sono gravissimi.

Un'auto falcia due donne mentre attraversano la strada: una è morta, l'altra è grave. Tragedia in AbruzzoDue donne sono state investite da una Fiat Panda mentre attraversavano la strada , nei pressi del supermercato Eurospin ad Atri (Teramo). Una 79enne, Gabriella ... gazzettadelsud.it

Auto falcia due donne: una muore, l'altra è graveIl conducente della Fiat Panda sottoposto a test per alcol e droga. Al vaglio le immagini di videosorveglianza della zona ... rainews.it

Falcia in auto pedoni e tenta di accoltellare un passante a Modena, 7 feriti reddit

Facile premiare chi rischia la vita, senza assumerti la responsabilità dei disastri del TUO GOVERNO in materia di TUTELA DELLA SALUTE MENTALE e SICUREZZA. Sciacallare su una tragedia che ha la vs FIRMA è . Prendi nota di TUTTI i coraggiosi da pre x.com