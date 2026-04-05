Grave incidente a Gravellona un' auto si ribalta per strada | morta una persona

Un incidente grave si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi lungo la strada statale 229 del Lago d'Orta, nel Vco. Un'auto si è ribaltata e una persona ha perso la vita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno tentato di rianimare il conducente, ma senza successo. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di emergenza e i rilievi di legge.

Grave incidente nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 5 aprile, nel Vco, lungo la strada statale 229 del Lago d'Orta. All'altezza di Gravellona Toce un'auto si è ribaltata per cause in corso di accertamento. Nell'impatto una delle due persone a bordo del veicolo (vi erano il conducente e il passeggero) è morta. L’allarme è stato lanciato alle 18.56 e i soccorsi sono tuttora in corso. NovaraToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Incidente, auto si ribalta sulla SS36: traffico in tilt e una persona in ospedaleTraffico in tilt a causa di un incidente stradale: un’auto, con a bordo una persona di 28 anni si è ribaltata sulla SS36 all’altezza di viale Brianza... Leggi anche: Incidente tra due auto su strada Tarquiniese a Tuscania, una si ribalta