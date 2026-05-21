Una delle due sorelle investite mentre attraversavano sulle strisce pedonali a Milano è deceduta, mentre l'altra versa in condizioni gravi. L’incidente si è verificato in tarda mattinata e ha coinvolto un'auto condotta da un uomo di 38 anni, risultato positivo sia all’alcol che alla droga durante gli accertamenti. La donna deceduta aveva 50 anni, mentre la sorella ferita è di circa 55 anni. La polizia ha sequestrato il veicolo e sta proseguendo le indagini per chiarire la dinamica.

A Milano un uomo ha travolto due sorelle di 70 e 75 anni mentre stavano attraversando sulle strisce pedonali. La più anziana è morta mentre l’altra è ricoverata in gravi condizioni. Il conducente dell’auto, un 39enne, è prima fuggito poi si è costituito: è risultato positivo a droga e alcol ed è accusato di omicidio stradale. Due sorelle investite sulle strisce a Milano Una donna è morta, l'altra è grave Arrestato l'autista positivo a droga e alcol Incidente simile a Bicocca Due sorelle investite sulle strisce a Milano L’incidente è avvenuto nella serata di mercoledì 20 maggio a Milano in via Carnia. Sul posto è immediatamente intervenuta la polizia locale col nucleo radiomobile: resta da capire l’esatta dinamica di quanto avvenuto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morta una delle sorelle investite da un'auto a Milano, grave l'altra: conducente positivo a droga e alcol

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Donne travolte e uccise e Napoli: le voci di chi ha assistito all'incidente - Ore 14 del 23/03/2026

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Milano, ubriaco investe due sorelle sulle strisce e scappa: una è morta, l’altra è grave

Milano, ubriaco investe due sorelle sulle strisce e scappa: una è morta, l’altra grave. Pirata si costituisce: arrestato per omicidio stradaleMilano, 21 maggio 2026 – Tragedia a Milano in via Carnia, poco distante dalla fermata della M2 Udine.

#Milano 39enne alla guida ubriaco investe sulle strisce due sorelle, di 70 e 75 anni, scappando senza prestare soccorso. Morta una delle due, grave l'altra. L'uomo si è poi costituito alla polizia. Aveva un tasso alcolico superiore di 4 volte rispetto a quello co x.com

Milano, pirata investe due sorelle sulle strisce pedonali: una è mortaMILANO – Un pirata della strada ha investito due anziane sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce pedonali, la scorsa notte, in via Carnia, a Milano. Una delle due donne è morta, l’alt ... livesicilia.it

Milano, ubriaco investe due anziane sorelle: una è morta, l’altra è in gravi condizioni. Arrestato un 39enneMILANO (ITALPRESS) – Investimento mortale nella notte in via Carnia a Milano, dove due sorelle classe 1951 e 1956, sono state falciate da parte di autovettura, che subito dopo è fuggita. La donna del ... italpress.com