Un’altra nepo baby muove i primi passi nel mondo del teatro. Carys Douglas, figlia di Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones, sarà tra i protagonisti della prossima produzione de Il gabbiano di Anton?echov, messa in scena dalla Solid Flesh Company di Brooklyn. Carys, la figlia di Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones, star a teatro. Carys, 23 anni, interpreterà Nina, una giovane donna figlia di un ricco proprietario terriero. Il Gabbiano è una delle opere più acclamate di?echov, considerata al contempo una tragedia e una commedia, incentrata su una serie di triangoli amorosi che coinvolgono un drammaturgo, sua madre, il suo amante, la star del suo spettacolo e Nina, appunto, oggetto dell’affetto del drammaturgo Konstantin. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Un'altra nepo baby muove i primi passi nel mondo dello spettacolo: la 23enne interpreterà Nina in una trasposizione del Gabbiano di Anton ?echov

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The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

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