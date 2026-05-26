Un' altra nepo baby muove i primi passi nel mondo dello spettacolo | la 23enne interpreterà Nina in una trasposizione del Gabbiano di Anton ?echov
Una giovane attrice di 23 anni, figlia di due celebri attori, interpreterà il ruolo di Nina in una nuova produzione de Il gabbiano di Anton Cechov. Lo spettacolo sarà realizzato dalla compagnia Solid Flesh di Brooklyn. La rappresentazione segna l’ingresso nel mondo dello spettacolo per questa nepo baby, che si affaccia al teatro con questa interpretazione.
Un’altra nepo baby muove i primi passi nel mondo del teatro. Carys Douglas, figlia di Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones, sarà tra i protagonisti della prossima produzione de Il gabbiano di Anton?echov, messa in scena dalla Solid Flesh Company di Brooklyn. Carys, la figlia di Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones, star a teatro. Carys, 23 anni, interpreterà Nina, una giovane donna figlia di un ricco proprietario terriero. Il Gabbiano è una delle opere più acclamate di?echov, considerata al contempo una tragedia e una commedia, incentrata su una serie di triangoli amorosi che coinvolgono un drammaturgo, sua madre, il suo amante, la star del suo spettacolo e Nina, appunto, oggetto dell’affetto del drammaturgo Konstantin. 🔗 Leggi su Amica.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
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