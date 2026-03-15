Il Gabbiano di ?echov si posa sul palcoscenico del Politeama Rossetti

C'è l'immagine di un gabbiano che si libra nobilmente incondizionato sopra l'acqua, e quella di uno che, sgraziato e quasi ributtante, avidamente cerca di nutrirsi di avanzi marciti camminando goffamente sulla terra ferma, come il celebre albatros di Baudelaire. Ed entrambe visioni sono vere, inscindibili nella natura ma distinte nell'immaginario di chi vuole farne una metafora, della vita, dell’umanità o di una sua minuscola parte. Nel caso della lettura di Filippo Dini de Il Gabbiano di Cechov, il gruppetto di personaggi squisitamente eterogenei, accomunati pure da vari angoscianti tratti, specie dagli amori impossibili, sembra prevalentemente sguazzare in quella seconda inquadratura. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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