Notizia in breve

A una settimana dal primo evento di wrestling totalmente italiano, si stanno definendo i dettagli della card. L’evento, che promette di essere una “Wrestlemania italiana”, vedrà diverse sfide tra wrestler nazionali. Sono stati annunciati match di singolo e di coppia, con alcuni atleti già confermati. La manifestazione si svolgerà in una location ancora da comunicare, e i biglietti sono in vendita. L’evento rappresenta un passo importante per il wrestling italiano.