Una Wrestlemania italiana

Da zonawrestling.net 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A una settimana dal primo evento di wrestling totalmente italiano, si stanno definendo i dettagli della card. L’evento, che promette di essere una “Wrestlemania italiana”, vedrà diverse sfide tra wrestler nazionali. Sono stati annunciati match di singolo e di coppia, con alcuni atleti già confermati. La manifestazione si svolgerà in una location ancora da comunicare, e i biglietti sono in vendita. L’evento rappresenta un passo importante per il wrestling italiano.

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Ad una settimana dal primo PLE tutto italiano si vanno definendo i particolari di una card degna di ogni evento che si rispetti; Clash in Italy propone entrambi i titoli mondiali in palio (cosa che si vede sempre più raramente ormai, se non al Grandaddy of them All), la contesa per il titolo femminile di Smackdown, o WWE women’s championship, e il match tra Becky Lynch e Sol Ruca per il titolo intercontinentale della divisione “rosa”. Tanta roba, tutta condensata in quattro match che già singolarmente varrebbero il prezzo del biglietto (oddio, di sti tempi diciamo che varrebbero la metà). Immaginate se l’evento durasse di più, o se addirittura fosse sviluppato su due notti, quanti altri incontri di peso avrebbero potuto inserire, tali da rendere questo evento, per clamore, sponsorizzazione e “money match”, una Wrestlemania tutta italiana. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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