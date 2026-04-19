Nella prima serata di WrestleMania 42, molti spettatori sono rimasti delusi dagli eventi trasmessi. La WWE, insieme a Triple H e TKO, è stata criticata per non aver offerto spettacoli di qualità e per aver puntato principalmente sui profitti. La serata ha suscitato reazioni negative tra i fan, evidenziando una mancanza di creatività e di attenzione alle aspettative del pubblico.

La WWE, Triple H e TKO hanno deluso sotto ogni punto di vista. Una federazione incapace di creare, ma solo vogliosa di far soldi. Ieri notte è andata in scena una delle WrestleMania peggiori di sempre – almeno con la Night 1 – e forse la peggiore tra tutte da quando vi è la divisione delle due notti. Andiamo a scoprirne i perché. Tanta pubblicità e poco lottato in un PLE. Un PPV deve avere meno pubblicità e più momenti di interazione, non solo sul ring, ma anche e soprattutto nel dietro le quinte. Abbiamo avuto invece una WM piena di promozioni in ogni dove, tra “torniamo presto”, al documentario di Hogan, a prodotti vari e tutto questo senza alcun siparietto, se non quello di Bianca Belair.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WrestleMania 42 Night 1 – Una disumana delusione

WrestleMania 42 Night 1 All Winners 100000% Confirmed.

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