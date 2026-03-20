Mancano poche settimane all’evento Wrestlemania 42, che si svolgerà il 18 e 19 aprile all’Allegiant Stadium di Paradise, Nevada. La strada verso questa grande manifestazione sta entrando nella fase conclusiva, con i protagonisti che si preparano a confrontarsi in un weekend ricco di incontri e spettacolo. Le date ufficiali sono state annunciate e il countdown è ormai avviato.

Siamo ormai alle battute finali di questa Road to Wrestlemania 42, che si terrà il 18 e il 19 Aprile all’Allegiant Stadium in Paradise, Nevada. I match sono quasi tutti scritti, con i due Main Event che svettano sugli altri e che dovrebbero chiudere le due serate più importanti dell’anno. Il primo, non per ordine di importanza, è la sfida tra CM Punk e Roman Reigns per il titolo di campione mondiale dei pesi massimi detenuto dal primo, a coronamento di una rivalità che, a quanto detto dalla WWE, ha radici antichissime. Il secondo è l’incontro tra Cody Rhodes e Randy Orton, passato nelle fila dei cattivi a circa un mese dal grande evento. Era necessario questo turn? No. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Una Wrestlemania “difficile”

Articoli correlati

La compagna tradita risponde al biatleta norvegese: “Difficile perdonare, mi ha messo in una situazione difficile”Una medaglia sul podio, le lacrime davanti alle telecamere e una confessione shock che nessuno si aspettava.

Drew McIntyre a WrestleMania 42: la WWE non ha ancora preso una decisioneNel contesto delle trattative interne e degli aggiornamenti di scena, Cody Rhodes è fortemente posizionato per partecipare al match che assegnerà...

WWE WrestleMania 42 Oba Femi vs. Brock Lesnar Predictions

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Una Wrestlemania

Temi più discussi: La WWE si aspetta una reazione positiva dal turn heel di Randy Orton; WWE: Con chi si schiererà il pubblico dopo il turn heel di Randy Orton?; Una stella di WWE SmackDown spera che Triple H gli riservi un grande match per WrestleMania 42; WWE | Frustrazione interna per i continui cambi nel marketing di WrestleMania 42.

WWE: Gunther a WrestleMania 42, ci sono dei problemiIl cammino verso WrestleMania 42 subisce una brusca frenata a causa di problemi fisici che colpiscono una delle leggende più amate del ring. Un nuovo report emerso questo mercoledì 18 marzo rivela com ... spaziowrestling.it

4 stelle della WWE in bilico prima di WrestleMania 42< a??w??r8EgL)?)\??oK???Ihu001fm, ?o?k {???u0018??4?2u0015u0006 ??EM?u0014r1u00155??>u001b?u0013?@:3|+3??-? {u0015??|*?:?Ds?l?Ef?ju0018E??tBF???F!?2u0006???S?d?k? ?_ø&u001c8u0002u0007???u0001u001bDA ... worldwrestling.it

Una leggenda è per sempre! Randy Orton vince #wwechamber e vola a #wrestlemania Rivivi le emozioni del PLE sul WWE Network. - facebook.com facebook