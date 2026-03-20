Una Wrestlemania difficile

Da zonawrestling.net 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mancano poche settimane all’evento Wrestlemania 42, che si svolgerà il 18 e 19 aprile all’Allegiant Stadium di Paradise, Nevada. La strada verso questa grande manifestazione sta entrando nella fase conclusiva, con i protagonisti che si preparano a confrontarsi in un weekend ricco di incontri e spettacolo. Le date ufficiali sono state annunciate e il countdown è ormai avviato.

Siamo ormai alle battute finali di questa Road to Wrestlemania 42, che si terrà il 18 e il 19 Aprile all’Allegiant Stadium in Paradise, Nevada. I match sono quasi tutti scritti, con i due Main Event che svettano sugli altri e che dovrebbero chiudere le due serate più importanti dell’anno. Il primo, non per ordine di importanza, è la sfida tra CM Punk e Roman Reigns per il titolo di campione mondiale dei pesi massimi detenuto dal primo, a coronamento di una rivalità che, a quanto detto dalla WWE, ha radici antichissime. Il secondo è l’incontro tra Cody Rhodes e Randy Orton, passato nelle fila dei cattivi a circa un mese dal grande evento. Era necessario questo turn? No. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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© Zonawrestling.net - Una Wrestlemania “difficile”

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