Una targa e un defibrillatore nella nuova palestra | a San Giovanni l' omaggio a Alfredo Dipiazza

Notizia in breve

Stamattina, nella palestra comunale di San Giovanni, è stata scoperta una targa in memoria di Alfredo Dipiazza. Alla cerimonia ha partecipato l’assessore alle Politiche dello sport del Comune di Trieste. Accanto alla targa, è stato installato un defibrillatore. La cerimonia si è svolta in modo semplice, con la presenza di alcune persone del quartiere e rappresentanti comunali.