Una targa e un defibrillatore nella nuova palestra | a San Giovanni l' omaggio a Alfredo Dipiazza
Stamattina, nella palestra comunale di San Giovanni, è stata scoperta una targa in memoria di Alfredo Dipiazza. Alla cerimonia ha partecipato l’assessore alle Politiche dello sport del Comune di Trieste. Accanto alla targa, è stato installato un defibrillatore. La cerimonia si è svolta in modo semplice, con la presenza di alcune persone del quartiere e rappresentanti comunali.
Si è svolta nella mattinata odierna, alla presenza dell’assessore alle Politiche dello sport del Comune di Trieste, Elisa Lodi, la cerimonia di scoprimento di una targa in memoria di Alfredo Dipiazza presso la nuova palestra comunale del rione di San Giovanni. Alla presenza delle istituzioni e. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
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