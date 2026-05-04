Sempre Pace e bene sia | una targa in Comune e un defibrillatore per ricordare Claudio Bazzocchi

Si è svolta questa mattina in comune una piccola cerimonia in memoria di Claudio Bazzocchi, il dipendente comunale scomparso il 10 agosto 2024. “Claudio era una presenza costante e benvoluta all'interno del Municipio e per tenere vivo il suo ricordo la famiglia ha effettuato una donazione di un.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Notizie correlate

Una targa e una pianta per ricordare Terry Meneghetti, la pensionata strangolata e uccisa nella sua casa di via VerroMilano, 28 febbraio 2026 – Un pero prossimo a fiorire, quando sarà primavera, e ora una targa in sua memoria.

Casa di Cura 'San Michele', una targa per ricordare il dottor Vincenzo BarlettaNella settimana della prevenzione e della cura al femminile dal 22 al 29 aprile organizzata in Italia dalla Fondazione Onda Ets, anche la Casa di...

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: Chi ha il potere di scatenare guerre, scelga la pace!; Si fa presto a dire pace; Papa Francesco: c’è fame di un futuro di pace e di fraternità; Primo maggio, i Vescovi italiani: il lavoro come strumento di pace.

Buona domenica e preghiamo per la pace sempre più contro le follie delle guerre. - facebook.com facebook