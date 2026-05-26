Una studentessa del Manzoni vince il premio Diamanti nella sezione ' Racconti'
Sofia Nepoti - brillante studentessa della classe 2Ac del Liceo Classico Cambridge - ha ottenuto il primo premio nella "Sezione Racconti" del “Premio Nazionale Diamanti”. La vittoria è stata proclamata in occasione della cerimonia conclusiva della IV edizione del "Premio Diamanti", svoltasi lo. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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