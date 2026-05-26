Una studentessa del Manzoni vince il premio Diamanti nella sezione ' Racconti'

Da casertanews.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sofia Nepoti - brillante studentessa della classe 2Ac del Liceo Classico Cambridge - ha ottenuto il primo premio nella "Sezione Racconti" del “Premio Nazionale Diamanti”. La vittoria è stata proclamata in occasione della cerimonia conclusiva della IV edizione del "Premio Diamanti", svoltasi lo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Locri, la studentessa che vince il premio sulla rigenerazione urbanaUna studentessa del Liceo Classico Ivo Oliveti di Locri ha ottenuto il terzo posto nella categoria dedicata agli elaborati scritti alla XV edizione...

Vinci un tutor: una studentessa del Grigoletti si aggiudica il primo premioUna studentessa del liceo “Grigoletti” ha vinto il primo premio alla XIII edizione del concorso “Vinci un tutor”.

Temi più discussi: Liceo Manzoni. A Sofia Nepoti il premio Diamanti sezione racconti; Il Liceo Manzoni di Caserta trionfa al Premio Diamanti: primo posto nazionale per Sofia Nepoti; 289. Non ho l'età; Fuori corso per depressione, rischia l'espulsione: i giudici salvano studentessa Unibo.

una studentessa del manzoniLecco. Gli studenti del liceo Manzoni portano in scena Inno all’humanitasVenerdì 29 maggio in sala don Ticozzi l’iniziativa organizzata dagli studenti del liceo classico Manzoni nell’ambito della rassegna Leggermente Al centro dell’incontro il valore dell’humanitas, dall ... msn.com

Caserta, Sofia Nepoti del Liceo Manzoni vince il Premio Nazionale DiamantiCaserta - Un riconoscimento di rilievo nazionale premia il talento letterario del Liceo Statale Manzoni di Caserta. Sofia Nepoti, studentessa della classe ... pupia.tv

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web