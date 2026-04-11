Una studentessa del Liceo Classico Ivo Oliveti di Locri ha ottenuto il terzo posto nella categoria dedicata agli elaborati scritti alla XV edizione del Concorso Nazionale Legalità e Cultura dell’Etica. La premiazione si è svolta di recente, confermando il riconoscimento per il lavoro sulla rigenerazione urbana presentato dall’allieva. La cerimonia si è tenuta in una sede ufficiale con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e del mondo scolastico.

Una studentessa del Liceo Classico Ivo Oliveti di Locri ha ottenuto il terzo posto nella categoria dedicata agli elaborati scritti della XV edizione del Concorso Nazionale Legalità e Cultura dell’Etica. Il riconoscimento, istituito dal Rotary International attraverso il Distretto 2110 (che comprende Sicilia e Malta) con il supporto accademico dell’Università degli Studi di Palermo, è stato consegnato venerdì 10 aprile presso l’Aula Magna della Facoltà di Ingegneria. Adriana Puzo, appartenente alla classe 5D del Polo Liceale di Locri — che riunisce le realtà di Zaleuco, Oliveti, Panetta e Zanotti — ha rappresentato il Distretto 2102 durante la cerimonia di premiazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Locri, la studentessa che vince il premio sulla rigenerazione urbana

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Concorso Legalità e cultura dell’etica: studentessa del Liceo Classico Oliveti di Locri conquista il 3° Premio | NOMEOrgoglio e soddisfazione per Adriana Puzo, classe 5D, del Liceo Classico Ivo Oliveti, plesso del Polo Liceale di Locri Zaleuco – Oliveti – Panetta – Zanotti, guidato dalla Dirigente Carmela Rita S ... strettoweb.com