Locri la studentessa che vince il premio sulla rigenerazione urbana
Una studentessa del Liceo Classico Ivo Oliveti di Locri ha ottenuto il terzo posto nella categoria dedicata agli elaborati scritti alla XV edizione del Concorso Nazionale Legalità e Cultura dell’Etica. La premiazione si è svolta di recente, confermando il riconoscimento per il lavoro sulla rigenerazione urbana presentato dall’allieva. La cerimonia si è tenuta in una sede ufficiale con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e del mondo scolastico.
Una studentessa del Liceo Classico Ivo Oliveti di Locri ha ottenuto il terzo posto nella categoria dedicata agli elaborati scritti della XV edizione del Concorso Nazionale Legalità e Cultura dell’Etica. Il riconoscimento, istituito dal Rotary International attraverso il Distretto 2110 (che comprende Sicilia e Malta) con il supporto accademico dell’Università degli Studi di Palermo, è stato consegnato venerdì 10 aprile presso l’Aula Magna della Facoltà di Ingegneria. Adriana Puzo, appartenente alla classe 5D del Polo Liceale di Locri — che riunisce le realtà di Zaleuco, Oliveti, Panetta e Zanotti — ha rappresentato il Distretto 2102 durante la cerimonia di premiazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Concorso Legalità e cultura dell’etica: studentessa del Liceo Classico Oliveti di Locri conquista il 3° Premio | NOMEOrgoglio e soddisfazione per Adriana Puzo, classe 5D, del Liceo Classico Ivo Oliveti, plesso del Polo Liceale di Locri Zaleuco – Oliveti – Panetta – Zanotti, guidato dalla Dirigente Carmela Rita S ... strettoweb.com