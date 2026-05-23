Vinci un tutor | una studentessa del Grigoletti si aggiudica il primo premio

Da pordenonetoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una studentessa del liceo “Grigoletti” ha vinto il primo premio alla XIII edizione del concorso “Vinci un tutor”. La cerimonia di premiazione si è svolta giovedì 21 maggio presso l'Hotel Santin di Pordenone. La vincitrice, appartenente alla classe 5BSCA, ha ricevuto il riconoscimento durante l’evento.

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Il palmares del liceo “Grigoletti” si arricchisce, in chiusura d’anno, di un altro prestigioso successo: giovedì 21 maggio presso l'Hotel Santin di Pordenone Broekhuisen Natalie della classe 5BSCA ha ricevuto il primo premio nell’ambito della cerimonia per i vincitori della XIII edizione del. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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