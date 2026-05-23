Vinci un tutor | una studentessa del Grigoletti si aggiudica il primo premio

Notizia in breve

Una studentessa del liceo “Grigoletti” ha vinto il primo premio alla XIII edizione del concorso “Vinci un tutor”. La cerimonia di premiazione si è svolta giovedì 21 maggio presso l'Hotel Santin di Pordenone. La vincitrice, appartenente alla classe 5BSCA, ha ricevuto il riconoscimento durante l’evento.