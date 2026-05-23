Vinci un tutor | una studentessa del Grigoletti si aggiudica il primo premio
Una studentessa del liceo “Grigoletti” ha vinto il primo premio alla XIII edizione del concorso “Vinci un tutor”. La cerimonia di premiazione si è svolta giovedì 21 maggio presso l'Hotel Santin di Pordenone. La vincitrice, appartenente alla classe 5BSCA, ha ricevuto il riconoscimento durante l’evento.
Il palmares del liceo “Grigoletti” si arricchisce, in chiusura d’anno, di un altro prestigioso successo: giovedì 21 maggio presso l'Hotel Santin di Pordenone Broekhuisen Natalie della classe 5BSCA ha ricevuto il primo premio nell’ambito della cerimonia per i vincitori della XIII edizione del. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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