Una sincronetta di Novara è la nuova campionessa italiana | i risultati della Libertas

Una squadra di nuoto sincronizzato di Novara ha conquistato il titolo di campionessa italiana. Le atlete della Libertas Nuoto Novara hanno ottenuto risultati positivi nelle ultime due settimane di competizioni, sia a livello nazionale che regionale. Durante le gare, le ginnaste hanno mostrato elevate prestazioni, portando a casa diversi successi. La vittoria più significativa è quella della sincronetta di Novara, che si è aggiudicata il primo posto nel campionato italiano.

Le atlete della Libertas Nuoto Novara hanno ottenuto diversi successi nelle ultime due settimane di gare di nuoto sincronizzato, sia a livello nazionale che regionale. I risultati più importanti sono arrivati dalla manifestazione nazionale propaganda che si è tenuta a Napoli dal 22 al 24 maggio. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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