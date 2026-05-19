La Libertas Nuoto Novara vince il meeting della città per un solo punto

La Libertas Nuoto Novara ha vinto la quarantesima edizione del meeting nazionale di nuoto "Città di Novara - Trofeo Ottavio Borzino", che si è tenuta nella piscina del Terdoppio. La società organizzatrice, presieduta da Renzo Bellomi, ha ottenuto il primo posto nella classifica generale superando. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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