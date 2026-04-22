Successi e podi per i giovani della Libertas | Novara brilla al PalaNuoto di Torino

La squadra Esordienti A della Libertas Nuoto Novara ha partecipato alla seconda manifestazione regionale di categoria, che si è svolta al PalaNuoto di Torino il 18 e 19 aprile. Durante l'evento, i giovani atleti hanno ottenuto diversi successi e podi, distinguendosi nella competizione in vasca da 50 metri. La partecipazione ha visto protagonisti i nuotatori della squadra in diverse discipline e distanze.

La squadra Esordienti A della Libertas Nuoto Novara si è messa in luce conquistando successi e podi nella seconda manifestazione regionale di categoria in vasca da 50 metri andata in scena gli scorsi 18 e 19 aprile al PalaNuoto di Torino.Gli atleti sul podioDue vittorie nei 100 e nei 200 rana per.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Da Torino a Verona, le sincronette della Libertas Nuoto Novara tornano a brillareLe ondine novaresi ai vertici sia nella manifestazione regionale obbligatori per Esordienti A e Ragazze, sia nella prova interregionale Nord Italia... Libertas Nuoto Novara, successo di squadra al Gran Prix di Torino: tutti i piazzamenti degli esordienti BLa Libertas Nuoto Novara ha ottenuto 5 podi durante la quarta tappa del Gran Prix riservato alla categoria esordienti B. Aggiornamenti e contenuti dedicati Pallanuoto, Italia alle finali di World Cup 2026: battuta anche la CroaziaIl Settebello stacca il pass per le Final Eight della World Cup grazie alla terza vittoria consecutiva ad Alessandropoli: dopo Spagna e Stati Uniti, l'Italia supera anche la Croazia 13-11 e chiude il ... sport.sky.it Biathlon, si chiude una stagione storica! Record di vittorie e podi per l’Italia. I protagonistiRecord di podi e vittorie in una singola stagione per la nazionale italiana di biathlon. Nell’anno più importante, con le Olimpiadi in casa, sono arrivati ben 10 successi e 23 podi tra Coppa del Mondo ... gazzetta.it